Indios presenta su disco "Artificio" en Salta y Tucumán

A poco más de un año de su regreso a los escenarios, Indios lanzó Artificio, su nuevo y tan esperado disco, que presentan ahora en Salta y Tucuman como parte de su gira internacional.



Artificio está compuesto por 12 canciones que oscilan entre el rock y el pop, un álbum que se destaca por su sonido fresco, enérgico, moderno y pegadizo, consolidando una nueva etapa en la trayectoria de la banda.

​"Artificio, si empezamos con el significado de la palabra, la etimología de artificio es el resultado de hacer arte y eso es esta nueva obra. Para nosotros es como un primer disco, porque es el volver a empezar de la banda, volviéndose a juntar después de algunos años de silencio a hacer música. Siete años pasaron entre un disco y el otro​. Artificio es un disco grabado en vivo prácticamente, toda la banda tocando al mismo tiempo​" cuenta Joaquín Vitola sobre Artificio.

Artificio refleja una evolución sonora y artística, producido por Mateo Rodó y masterizado por Daniel Ovie, el disco incluye el single adelanto “Loco” (producido también por Nico Cotton al igual que “Leo Tu Mente”) lanzado a comienzos de este año junto a Conociendo Rusia, siendo la primera colaboración oficial de Indios junto a otro artista.

​"L​a banda siempre​ juega entre ​e​l rock y ​el pop, entre lo duro y lo blando, entre el histrionismo y también cierta introspección. ​Hay algo ahí que nos gusta y creo que ​en este disco se ve, si bien siento que es un disco muy enérgico y nos podemos quedar con eso​, ​es el disco que más representa a la banda en vivo, a los shows en vivo​, eso es lo que sentimos​" agrega Joaquin Vitola.

“Viernes a la noche” es el focus track de este álbum, que encapsula la esencia de Artificio. Cada una de las canciones cuenta con su propio visualizer, todos dirigidos por Agustín Portela, acompañando visualmente la propuesta estética del disco y de la banda que tanto los caracteriza.

Desde su regreso en 2024, Indios agotó múltiples funciones consecutivas en Niceto Club y fue parte de los festivales más importantes como Cosquín Rock, Lollapalooza Chile, Festival Bandera, Festival Buena Vibra, Harlem Festival y la Fiesta de la Confluencia.

Con Artificio, Indios reafirma su lugar como una de las bandas más relevantes del rock-pop nacional, marcando un nuevo hito en su carrera.

Indios son Joaquín Vitola (​V​oz)​ Nicolás de Sanctis (​Voz y guitarra)​ Patricio Sánchez Almeyra (​Guitarra)​ Guillermo Montironi (​B​ajo)​ Agustín Majdalani (​Teclados)​ Federico Pellegrini (​Batería)