Atletismo
reforma laboral de Milei
Comité para la Prevención de la Tortura
Gobernador Gustavo Sáenz
Trabajadores
Peligro latente: Animales sueltos
Detenido por pedido de captura
mercenarios
Homicidio en Salta
Detenido por pedido de captura

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en el Dique Las Lomitas

Durante un patrullaje preventivo, efectivos de la División Seguridad Urbana del Valle de Lerma aprehendieron a un hombre de 34 años en la zona del Dique Las Lomitas, en Campo Quijano, tras comprobar que tenía un código rojo de captura vigente. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Martes, 04 de noviembre de 2025 07:33
Un hombre con pedido de captura naional fue detenido en el Dique de Campo Quijano.
La tarde de este lunes se vio alterada en las inmediaciones del Dique Las Lomitas, cuando un patrullaje de rutina derivó en la detención de un hombre buscado por la Justicia. El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la División Seguridad Urbana del Valle de Lerma, quienes recorrían la zona en el marco de los operativos preventivos que se realizan habitualmente en Campo Quijano y áreas rurales cercanas.

Según informaron fuentes policiales, durante la identificación de personas en el sector, los uniformados verificaron los datos del sujeto en el sistema policial y detectaron que el individuo, de 34 años, presentaba un “código rojo" activo, lo que indica una orden de captura nacional emitida por una causa judicial en curso.

Tras confirmar la información, el hombre fue inmediatamente reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal interviniente, que definirá los pasos procesales a seguir.

El procedimiento se enmarca dentro de las acciones de prevención y control que realiza la Policía de Salta en distintos puntos del Valle de Lerma, con el objetivo de fortalecer la seguridad en zonas turísticas y de recreación, especialmente los fines de semana.

Fuentes oficiales destacaron la importancia de los **patrullajes preventivos y el uso de sistemas de verificación digital que permiten detectar en tiempo real a personas con pedidos de captura o antecedentes penales.

De esta manera, el trabajo de la División Seguridad Urbana **evitó que una persona prófuga de la Justicia continuara en libertad**, reforzando el compromiso de las fuerzas locales con la seguridad y el cumplimiento de la ley en Campo Quijano y sus alrededores.
 

Temas de la nota

