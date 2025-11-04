VIDEO Feroz pelea entre dos equipos de la Liga Rural de Cerrillos

El partido entre Tres Acequias y barrio El Huerto, que debía ser una simple jornada deportiva, terminó en un verdadero escándalo. Todo comenzó con una discusión entre jugadores, pero rápidamente la situación se desbordó: volaron golpes de puño, insultos y empujones mientras el árbitro intentaba, sin éxito, controlar la situación.

Lejos de calmarse, la tensión se trasladó fuera del campo de juego. Hinchas de ambos equipos ingresaron a la cancha, agravando el caos y obligando a suspender el partido. Testigos aseguraron que hubo corridas y enfrentamientos entre simpatizantes, mientras algunas familias que habían ido a disfrutar del encuentro debieron retirarse del lugar para evitar ser alcanzadas por la gresca.

Dirigentes de la Liga Rural de Cerrillos lamentaron los hechos y adelantaron que analizan aplicar sanciones severas a los clubes involucrados. “No podemos permitir que el fútbol de nuestros pueblos se convierta en un escenario de violencia”, señalaron un hincha.

El episodio reaviva el debate sobre la necesidad de mayor presencia policial y medidas de prevención en los torneos rurales, donde muchas veces los partidos se desarrollan sin el control suficiente. Mientras tanto, los amantes del deporte en Cerrillos piden recuperar el espíritu familiar y deportivo que siempre caracterizó a estos encuentros.