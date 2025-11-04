PUBLICIDAD

Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz
IPS Salta
Siniestro vial
Motochorros detenidos
semana de la tradición
Nacionales

Quién es Michael Carballo, el joven que conducía la camioneta en la tragedia en José C. Paz

Aunque el test de alcoholemia le dio negativo, los testigos sostienen que el joven, de 18 años, iba a gran velocidad.
Martes, 04 de noviembre de 2025 09:26
Michael Carballo es el joven que conducía la camioneta Amarok y que fue protagonista del brutal y fatal choque en José C. Paz en el que murió un matrimonio y sus hijos continúan internados.

 

Se supo que el chico, pese a que no estaba alcoholizado, sí manejaba a 160 km/h. Según se pudo saber, Carballo es hijo del dueño del boliche Tornado, uno de los más conocidos de la zona. Además, en sus redes sociales ostentaba su lujosa vida. El joven, de 18 años, está imputado por los delitos de homicidio culposo agravado de Renzo y Eliana Benítez y lesiones culposas agravadas contra los menores de 7, 11 y 14 años.

