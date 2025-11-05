Avance del plan de despeje de cables

Con el fin de prevenir inconvenientes o riesgos para las personas, además de evitar la contaminación visual, la Municipalidad informó que avanza con el plan de despeje de cables en desuso que se encuentran en la vía pública. En esta ocasión, los trabajos se llevaron a cabo en la calle Mitre entre Gral. Güemes y España.

Similares acciones se efectuaron recientemente en: Mitre al 200, 300 y 500, en 25 de Mayo al 400, en 25 de Mayo (entre Gral. Güemes y Leguizamón) y en Deán Funes (entre España y Caseros).

Las tareas, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, se realizan de 9 a 12, un día a la semana. Para ello, se informa previamente a los comerciantes y a los vecinos que viven en la zona para evitar inconveniente.

Los cables que se encuentren operativos son acondicionados de manera segura para evitar que caigan o permanezcan oscilantes. Por este motivo, cada empresa dueña de los cables en cuestión, participa del operativo tanto de ordenamiento como de despeje.

En cada jornada se lleva a cabo un operativo especial de tránsito debido a que se trata de arterias de alto flujo vehicular, por lo que se solicita a la comunidad en general respetar las indicaciones del personal uniformado como así también las reglas de tránsito y seguridad vial.