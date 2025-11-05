PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Centros de salud
Operativos Policiales
Estrenos
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Centros de salud
Operativos Policiales
Estrenos
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Garrahan: hubo un aumento del 61%

Los trabajadores destacan los meses de reclamos y el apoyo social.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 00:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), celebraron ayer el aumento salarial del 61% anunciado por la institución y afrimaron que fue producto de "haber ganado una causa nacional".

La secretaria general de APyT, Norma Lezana, manifestó que esa recomposición "es un reconocimiento a un verdadero movimiento social" que defendió tanto a la institución como a las infancias que allí se tratan.

"Aunque no se formalice la aplicación de la Ley de Emergencia en Pediatría, para nosotros es un reconocimiento al movimiento social que logramos construir, junto a familiares, organizaciones sociales, de salud, de derechos humanos y un pueblo que, en definitiva, defendió junto a nosotros, como equipo de salud, el hospital pediátrico que es patrimonio de todo nuestro pueblo y un orgullo nacional", señaló.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD