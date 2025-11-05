Garrahan: hubo un aumento del 61%

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), celebraron ayer el aumento salarial del 61% anunciado por la institución y afrimaron que fue producto de "haber ganado una causa nacional".

La secretaria general de APyT, Norma Lezana, manifestó que esa recomposición "es un reconocimiento a un verdadero movimiento social" que defendió tanto a la institución como a las infancias que allí se tratan.

"Aunque no se formalice la aplicación de la Ley de Emergencia en Pediatría, para nosotros es un reconocimiento al movimiento social que logramos construir, junto a familiares, organizaciones sociales, de salud, de derechos humanos y un pueblo que, en definitiva, defendió junto a nosotros, como equipo de salud, el hospital pediátrico que es patrimonio de todo nuestro pueblo y un orgullo nacional", señaló.