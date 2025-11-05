Reunión por el Presupuesto

El Gobierno de la Provincia inició a las rondas de análisis del Presupuesto 2026 que se aproxima a los $4 billones, en el marco de un lineamiento participativo y federal. La primera se realizó ayer en Casa de Gobierno con diputados que presentaron a funcionarios prioridades para ser consideradas en las cuentas generales.

El encuentro estuvo encabezado por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien informó que el proyecto de presupuesto prevé un crecimiento del 10,1%, en línea con las metas macrofiscales nacionales.

Las áreas con mayor inversión serán Educación, Salud y Seguridad, junto con un importante plan de obras públicas en toda la provincia. Se estima que la próxima semana tomará estado parlamentario y que funcionarios del Ejecutivo acudirán al recinto a explicar los detalles del mismo.

Dib Ashur destacó que Salta mantiene desde hace casi seis años un equilibrio fiscal sostenido y un desendeudamiento superior a los 300 millones de dólares. Además, señaló que se ejecutaron más de 2.500 obras, entre las que se incluyen las 11 sedes de Upateco, el Hub Tecnológico de Vaqueros y San Lorenzo, la ampliación del Hospital San Bernardo, el Centro de Convenciones de Cafayate, obras del Corredor Bioceánico, el Camping El Préstamo, la autopista de circunvalación Noroeste, el teleférico Ala Delta, la planta potabilizadora de zona sur, la terminal de ómnibus de General Güemes, el puente de Vaqueros y más de 2.000 viviendas, entre otras.