VIDEO Brutal pelea entre estudiantes en un colegio deja una preceptora herida

Una brutal pelea entre adolescentes conmocionó a la comunidad educativa del Colegio Normal 2 de La Plata durante la mañana del martes. El episodio, que fue grabado por varios testigos, muestra una violenta batalla campal entre estudiantes en el patio de la institución, ubicada en Diagonal 78 entre 4 y 5, en pleno centro de la capital bonaerense.

Según informaron fuentes policiales, el conflicto comenzó cuando un ex alumno -expulsado el año pasado por su conducta violenta- ingresó sin autorización al establecimiento portando un palo de escoba. En cuestión de segundos, se trenzó a golpes con un grupo de alumnos, generando un caos generalizado.

Mientras algunos estudiantes intentaban separar a los agresores, otros registraron la escena con sus teléfonos celulares, y las imágenes se viralizaron en redes sociales y medios locales. En los videos, se observa cómo uno de los jóvenes, con el torso descubierto, presenta lesiones visibles en el tórax, mientras que otro es golpeado en el piso por varios compañeros.

Ante la desesperación del momento, una preceptora del colegio intervino para detener la pelea, pero terminó lesionada durante el forcejeo. “En medio del intento por separar, se cayó y se golpeó”, relató un testigo del hecho.

La docente Mónica, una de las preceptoras del establecimiento, relató ante la prensa: “Todo comenzó cuando el ex alumno entró con un palo de escoba y empezó a provocar. Fue un momento de mucho miedo. Me entristece lo que está pasando en todas las instituciones. Estamos muy solos”.

Además, lanzó un fuerte reclamo a las autoridades educativas: “Las autoridades tienen que cambiar esto. ¿Están esperando una tragedia? Es triste venir a trabajar y sentir que en cualquier momento puede pasar algo, pero tengo que seguir trabajando con ese miedo”.

Hasta el momento, las autoridades escolares no emitieron un comunicado oficial sobre lo ocurrido, aunque se espera que se apliquen sanciones disciplinarias a los involucrados en las próximas horas. Desde la policía bonaerense confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Contexto preocupante

Este violento episodio se suma a una serie de hechos de agresión escolar registrados en distintas provincias durante las últimas semanas. Los gremios docentes y especialistas en educación vienen advirtiendo sobre el creciente clima de violencia dentro de las escuelas, que refleja un malestar social más amplio y deja expuestos tanto a alumnos como a educadores.