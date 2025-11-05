Falleció Juanita González, una voz inconfundible que marcó a la radio salteña

La radio salteña perdió hoy, 5 de noviembre de 2025, a una de sus voces más queridas y reconocidas. Juanita González, locutora de extensa trayectoria y una figura entrañable para el público, falleció tras más de cuatro décadas dedicadas a la comunicación, dejando una huella profunda en el periodismo y la cultura de Salta.

Juanita comenzó su carrera en Radio Salta, donde dio sus primeros pasos como locutora y demostró desde el inicio su talento, su calidez y su respeto por el oyente. Su voz, clara y cercana, rápidamente se convirtió en un sello distintivo que la acompañó durante toda su vida profesional.

Con el paso de los años, formó parte de distintos medios radiales y televisivos de la provincia, entre ellos FM Aries, Canal 11 de Salta y Radio Nacional Salta, donde condujo programas informativos, culturales y de interés general. También participó en campañas institucionales y eventos solidarios, siempre con la misma entrega y compromiso.

En 2018, fue homenajeada en el Día del Locutor, cuando se cumplieron 40 años de su trayectoria. En esa oportunidad, destacó la importancia de la radio como espacio de encuentro y de servicio a la comunidad. “La radio es compañía, pero sobre todo, es escucha y respeto por la gente”, había dicho entonces, con la sencillez que la caracterizaba.

Colegas, amigos y oyentes la recuerdan hoy con profundo cariño. Juanita González fue más que una locutora: fue una presencia constante, una voz que acompañó y un ejemplo de trabajo y humildad.

Su partida deja un enorme vacío en el aire, pero también un legado que permanecerá en cada palabra dicha con pasión y amor por la comunicación.