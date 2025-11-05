Persecución en el corazón del Parque San Martín: un intento de robo terminó con un detenido

La calma del Parque San Martín, uno de los pulmones verdes más transitados de Salta, se quebró en cuestión de minutos. En plena madrugada, un hombre fue sorprendido cuando intentaba forzar el ingreso a un museo emplazado en el predio.

El hecho fue advertido por efectivos del Distrito de Prevención 1, quienes recorrían la zona de calle Mendoza y Lavalle como parte de un patrullaje preventivo. Al detectar movimientos inusuales en el frente del edificio, los uniformados se acercaron y el sospechoso, al notar su presencia, intentó escapar corriendo entre los árboles del parque.

La breve persecución concluyó a pocos metros, cuando el sujeto fue reducido e identificado. Se trata de un hombre de 31 años, que quedó demorado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 4, encargada de las actuaciones correspondientes.

La intervención de la policial a tiempo, hizo que no se registraran daños ni faltantes en el museo, y el episodio no pasó a mayores.