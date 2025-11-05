Por qué no habrá bancos este jueves 6 de noviembre

Mañana, 6 de noviembre, las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas por la celebración del Día del Bancario, un feriado exclusivo del sector financiero. La fecha, establecida por convenio colectivo, reconoce la labor de los trabajadores bancarios y alcanza tanto a entidades públicas como privadas.

Durante esta jornada, los usuarios no podrán realizar trámites presenciales, por lo que deberán operar a través de homebanking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos o comercios habilitados que permiten retirar efectivo. Las operaciones con vencimiento ese día se acreditarán el próximo día hábil, según el procedimiento habitual del sistema financiero.

Qué se conmemora el Día del Bancario

El 6 de noviembre se celebra el aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria, creada en 1924, gremio que representa a los trabajadores del sector en todo el país. La fecha también evoca la primera huelga bancaria nacional, ocurrida en 1919 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando los empleados exigieron mejores condiciones laborales y el reconocimiento formal del sindicato.

En reconocimiento a esa historia de organización y lucha, el artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo Bancario establece que el 6 de noviembre será considerado feriado nacional para el sector, garantizando descanso y un beneficio económico especial para los trabajadores.

Qué servicios estarán disponibles

A pesar del feriado, los canales digitales seguirán funcionando con normalidad. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos y consultas online, además de retirar dinero en supermercados, farmacias y comercios adheridos al sistema de extracción de efectivo.

No habrá atención al público en ventanillas ni operaciones que requieran la intervención del personal bancario. Se recomienda planificar pagos y depósitos con anticipación para evitar demoras o inconvenientes.

El beneficio para los empleados bancarios

Además del descanso, los trabajadores perciben un bono especial establecido por el acuerdo gremial. En este noviembre de 2025, el monto asciende a $1.708.032,46, reflejando la actualización de los salarios del sector y la capacidad de negociación de la Asociación Bancaria.

Este beneficio se abona a todos los empleados del sistema financiero, sin distinción de entidad o jurisdicción, y no tiene equivalentes en otros convenios colectivos del país.