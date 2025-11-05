Sáenz adelantó cambios en su Gabinete y una reducción en la estructura del Estado

En una entrevista televisiva, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a las versiones sobre posibles movimientos dentro de su equipo de gobierno y confirmó que los cambios en el Gabinete se harán efectivos antes de fin de año o a comienzos del próximo.

“Por ahora no habrá cambios. Estoy pensando en hacer modificaciones cuando asuman los nuevos diputados y legisladores, sería para fin de año o principio del próximo. Vamos a modificar muchas cosas que está bueno hacer”, explicó el mandatario.

Sáenz adelantó que la reorganización incluirá una reducción de secretarías con el objetivo de achicar el Estado y hacerlo más eficiente, y que también se realizará una revisión integral de los ministerios.

“Queremos reducir secretarías para achicar el Estado y hacerlo más eficiente. Revisaremos los ministerios. Agradezco al equipo que me acompaña porque hemos gobernado años muy difíciles: pandemia sanitaria y económica, sequías, cortes de recursos, pero seguimos con equilibrio fiscal, obras y respuestas”, señaló.

Equilibrio fiscal y reclamo por obras nacionales

Durante la entrevista, el gobernador destacó la situación de las finanzas provinciales y la administración responsable de los recursos públicos.

“Somos una de las provincias con menos gasto público, estamos en el top five a nivel nacional. Hemos avanzado, pero hay que seguir haciéndolo y, por supuesto, generar trabajo genuino que viene de obras de infraestructura”, afirmó Sáenz.

El mandatario insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional concrete obras estratégicas en el norte del país, esenciales para fortalecer la competitividad de Salta.