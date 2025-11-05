Se viene un fin de semana a pura velocidad en el autódromo Güemes

El autódromo Martín Miguel de Güemes será escenario de la 11° fecha del Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia, junto a la 8° del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la 7° del Zonal del NOA. El evento reunirá a los mejores pilotos del país y a los nuevos vehículos SUV de 500 caballos de potencia, que llegarán por primera vez al trazado salteño.

En conferencia de prensa, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, subsecretario de Deportes, Federico Abud, el presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, y el directivo del Grupo Tango Motorsport y TC2000, Diego Levy, anunciaron ayer los detalles del regreso del automovilismo nacional a la provincia, luego de seis años de ausencia.

Durante la presentación, se destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, Vialidad Provincial, el Auto Club Salta, la Municipalidad capitalina y el equipo del TC2000, para garantizar las condiciones óptimas del circuito..

"Salta vuelve a ser protagonista del deporte motor argentino. Esta competencia representa una gran vidriera para Salta, nuestra presencia en el plano deportivo nacional y también para el turismo y el movimiento económico; es sin dudas una oportunidad para mostrar una vez más el potencial de nuestra provincia", expresó el secretario García Bes.

Por su parte, Diego Levy resaltó el entusiasmo del público salteño y la importancia del regreso de la categoría al norte del país: "El TC2000 tiene una historia con Salta. Volver a este circuito, ahora con los nuevos SUV, será una verdadera fiesta para los fanáticos".

En tanto, Pablo Sardi, expresó que "para el Auto Club Salta es un privilegio volver a tener una categoría nacional. Hoy el autódromo vuelve a ser parte del gran calendario nacional de automovilismo gracias al apoyo del Gobierno y de la Municipalidad".S

Se espera una importante concurrencia de público local, visitantes de provincias vecinas y fanáticos del automovilismo, generando un fuerte impacto turístico y económico. La última visita del TC2000 a Salta fue en julio de 2019, cuando Matías Rossi se llevó la victoria con un Toyota Corolla.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir de manera on-line en norteticket.com bajo los siguientes valores: recta opuesta, $20.000 (acceso general) y $60.000 (promo familiar 4x3); boxes, $50.000 (general) y $150.000 (promo familiar 4x3). También se dispuso un punto de venta en Catamarca 982, de lunes a viernes 8:30 a 13 y 15:30 a 19:30; y sábados, 8:30 a 13.