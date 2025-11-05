Operativo en el canal de la calle Esteco: 15 demorados y armas secuestradas 

La Policía de Salta, con apoyo de distintas áreas municipales, realizó ayer un operativo de Protección Ciudadana en el canal de calle Esteco, una zona donde suelen pernoctar personas en situación de calle. Durante el procedimiento se detectó a un hombre con pedido de captura en código rojo, se secuestraron armas blancas hechizas y 15 personas fueron demoradas por diferentes contravenciones.

El trabajo preventivo, que se desarrolló en el canal de calle Esteco y abarcó varias cuadras del macrocentro salteño, fue planificado por el Centro de Coordinación Operativa (CCO). Participaron motoristas de Seguridad Urbana, Bomberos, Protección Ciudadana y diferentes áreas municipales, en una acción articulada entre organismos provinciales y comunales.

El operativo también incluyó tareas de limpieza y relevamiento del sector, donde se incautaron armas blancas caseras, palos, tijeras y otros elementos punzantes.

Durante las verificaciones de identidad, los efectivos detectaron a un hombre con pedido de captura vigente por robo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Contravencional. Además, 15 personas fueron demoradas por diversas infracciones contravencionales.

El procedimiento fue supervisado por el director del CCO, Darío Guzmán, y se enmarca dentro de las acciones de control y prevención que distintos organismos provinciales y municipales llevan adelante para reforzar la seguridad y el orden en distintos puntos de la ciudad.