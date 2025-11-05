Villa del Sol: un hombre atacó con un machete a una sargento en una subcomisaría

Un hombre de 58 años fue imputado de forma provisional por presunta amenaza y ataque con un machete a una sargento en la subcomisaría salteña de Villa el Sol, el pasado 2 de noviembre por la madrugada y se encuentra detenido.

Los cargos que se le imputan son amenazas con arma y atentado a la autoridad ya que, según el testimonio de la denunciante, el acusado ingresó al lugar con una lesión en la cabeza, mientras sostenía un machete y profería amenazas, y en determinado momento, habría intentado abalanzarse sobre la damnificada.

Según reveló el Ministerio Público Fiscal de Salta, ante el riesgo de resultar lesionada, la mujer levantó una silla para detener el ataque y fue asistida por otros dos efectivos policiales que se encontraban en la dependencia. Tras un forcejeo, lograron desarmar y reducir al individuo, quien ofreció resistencia.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Facundo Ruiz de los Llanos y, durante la audiencia, el acusado expuso su versión de los hechos, aunque Ruiz de los Llanos pidió que se mantuviera la detención, lo que fue autorizado por el Juzgado de Garantías.

Además, se dispuso que el imputado recibiera atención médica por la lesión sufrida y pudiera presentar una denuncia por el hecho que la provocó, si así lo deseaba.