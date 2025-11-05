PUBLICIDAD

Cartonazo: ganadores de la semana

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 18:49
El Cartonazo sigue premiando a sus lectores: en esta ocasión a Castillo Juan Marcelo de Metán y a Espinoza Milagro de Capital,  ganaron $350.000 cada uno con el cartón completo de la semana 31. 

Este sábado comienza una nueva edición del Cartonazo, la semana 33, con un pozo de $ 1.000.000. Ya sabés que con la compra del diario de los sábados, obtenés tu cartón. Controlá los números publicados de domingos a miércoles y, si sos ganador, comunicate al 0387 4246-314. IMPORTANTE: tenés tiempo de reclamar tu premio hasta el miércoles, 18 hs. 

Controla los números en la página del diario https://www.eltribuno.com/salta - o en la góndola del Alto Noa Shopping o ingresa los días miércoles a nuestro sistema https://www.cartonazo.com.ar/eltribuno/, colocá el código del cartón y verificá en un segundo si saliste premiado.

Tenés muchas opciones para controlar tu cartón. No te quedés con las ganas y jugá al Cartonazo!!! 

