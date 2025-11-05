PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Canal Esteco
Adopciones en Salta
Gimnasia y Tiro
River Plate
Causa Jimena Salas
Ajedrez en Salta
Canal Esteco
Adopciones en Salta
Gimnasia y Tiro
River Plate
Causa Jimena Salas
Ajedrez en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Llega a El Galpón el torneo de ajedrez "San Francisco Solano"

Será el sábado y domingo e incluirá una charla de la Gran Maestra Claudia Amura.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 19:04
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Organizado por la Federación Salteña de Ajedrez, el próximo sábado y domingo se llevará a cabo en el Complejo Municipal de la localidad de El Galpón el torneo de ajedrez denominado "San Francisco Solano".
El mismo se iniciará el sábado de 8 a 18 horas con tres rondas, mientras que las rondas finales se realizarán el domingo, todas bajo la norma IRT, que suma puntaje a los participantes e incrementa el ELO, mediante el sistema suizo de 6 rondas en la modalidad 15+3.


Además habrá 250.000 pesos en premios y contará con la presencia de la Gran Maestra Femenina Claudia Amura, quien realizará una charla magistral de la disciplina el sábado a partir de las 10.30 horas.
Cabe destacar que Amura es mútiple campeona argentina y la primera mujer iberoamericana en alcanzar el título de Gran Maestra.
Para informes e inscripciones comunicarse con el 387-5702276.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD