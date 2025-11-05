Llega a El Galpón el torneo de ajedrez "San Francisco Solano"

Organizado por la Federación Salteña de Ajedrez, el próximo sábado y domingo se llevará a cabo en el Complejo Municipal de la localidad de El Galpón el torneo de ajedrez denominado "San Francisco Solano".

El mismo se iniciará el sábado de 8 a 18 horas con tres rondas, mientras que las rondas finales se realizarán el domingo, todas bajo la norma IRT, que suma puntaje a los participantes e incrementa el ELO, mediante el sistema suizo de 6 rondas en la modalidad 15+3.



Además habrá 250.000 pesos en premios y contará con la presencia de la Gran Maestra Femenina Claudia Amura, quien realizará una charla magistral de la disciplina el sábado a partir de las 10.30 horas.

Cabe destacar que Amura es mútiple campeona argentina y la primera mujer iberoamericana en alcanzar el título de Gran Maestra.

Para informes e inscripciones comunicarse con el 387-5702276.