Comienza desde hoy en Salta la final del Torneo Nacional de Ligas de la zona Norte

Los seleccionados juveniles de la Liga Salteña de Fútbol de las categorías Sub-13 y Sub-15, comenzarán a disputar desde hoy y hasta el próximo domingo en nuestra ciudad la ronda final del Torneo Nacional de Ligas de la región Norte.

Las sedes de los partidos, con sus mejores exponentes de las categorías juveniles, se jugarán en canchas de Cachorros, Gimnasia y Tiro, Central Norte, estadio Padre Ernesto Martearena y en el predio de la Liga Salteña de Fútbol.

Cabe destacar que hoy, a las 10 horas, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Liga Salteña, para informar los detalles de la definición.

Fixture del Sub-13

Los seleccionados Sub-13 estarán divididos en dos zonas. En la zona 1 estará Salta, Gualeguaychú y Chaco, mientras que la Zona 2 la integrarán Córdoba, Jujuy y Rafaela.

De esta manera esta tarde se jugará la primera fecha, desde las 17.30. En el estadio de Central Norte se enfrentarán Salta y Gualeguaychú, mientras que a la misma hora, en cancha de Juventud Antoniana, lo harán Rafaela frente a Jujuy.

Por el Interzonal, Chaco enfrentará a Córdoba en cancha de Cachorros a partir de las 16 horas.



Asimismo, mañana, y todos a las 17.30 horas, Gualeguaychú enfrentará a Chaco en la Liga Salteña; Córdoba lo hará ante Rafaela en Gimnasia y Tiro y Jujuy se enfrentará a Salta en cancha de Central Norte.

Por su parte, el sábado, todos a las 17, Salta enfrentará a Chaco en Central Norte, Córdoba lo hará ante Jujuy en Juventud Antoniana y en la Liga Salteña, Gualeguaychú será local ante Rafaela.

La gran final se jugará el domingo en el estadio Martearena.

Fixture del Sub-15

Por su parte, las Selecciones Sub-15 estarán divididas de la siguiente manera: en la zona 1 estarán Salta, Belén y Chañar Ladeado, mientras que en la zona 2 lo harán Jujuy, San Francisco y Chaco.

De esta manera hoy a partir de las 19.30 y en cancha de Central Norte, Salta enfrentará a Belén y a la misma hora San Francisco lo hará ante Jujuy en cancha de Juventud. Dos horas antes, a las 17.30, por el Interzonal, Chaco enfrentará a Chañar Ladeado en cancha de Cachorros.



Mañana viernes todos los partidos serán a las 19.30. En la Liga Salteña Belén enfrentará a Chañar Ladeado; en Gimnasia y Tiro jugarán Chaco y San Francisco, mientras que en cancha de Central Norte lo harán Jujuy y Salta.

Asimismo, el sábado, todos a partir de las 19, Salta enfrentará a Chañar Ladeado (en Central Norte); Jujuy lo hará con Chacho ( (en Juventud Antoniana) y Belén se enfrentará a San Francisco (en la Liga Salteña).

La gran final se jugará también el domingo.