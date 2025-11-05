PUBLICIDAD

Contrabando en Salta
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Contrabando en Salta

Más de 260 kilos de hojas de coca fueron secuestrados en un control vial sobre la ruta 9

Un operativo de la Policía Vial en el ex Peaje Aunor terminó con el secuestro de una importante carga de hojas de coca y cigarrillos de contrabando. El conductor, que no pudo justificar el origen de la mercadería, fue infraccionado por violar el Código Aduanero. Intervino la Fiscalía Federal de Salta.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 06:41
La Policía Vial de Salta detectó un contrabando de hojas de coca y cigarrillos en la ex Aunor.
El tránsito por la  Ruta Nacional 9, a la altura del ex Peaje Aunor, volvió a ser escenario de un operativo con resultados significativos en la lucha contra el contrabando. En horas de la tarde de este martes, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial detuvieron la marcha de una camioneta que circulaba en dirección a la capital salteña.

Durante la inspección de rutina, los uniformados advirtieron irregularidades en la carga del vehículo. Al revisar el interior, encontraron más de 260 kilos de hojas de coca distribuidos en grandes bolsas plásticas, junto con unos 700 atados de cigarrillos de origen extranjero, todos sin documentación respaldatoria.

Ante la magnitud del hallazgo, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal, que ordenó el secuestro del cargamento y la retención del rodado. El conductor fue infraccionado por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), norma que penaliza el transporte, comercialización y tenencia de productos ingresados al país de forma ilegal.

Fuentes policiales señalaron que este tipo de procedimientos son frecuentes en los accesos a la ciudad, especialmente sobre la Ruta Nacional 9, donde se intensificaron los controles vehiculares y de cargas. Las hojas de coca, provenientes del norte del país o de Bolivia, suelen tener como destino distintos puntos del país para su reventa ilegal.

El cargamento quedó depositado bajo custodia y será sometido a las pericias correspondientes para determinar su procedencia. En tanto, la investigación continuará a cargo del fuero federal, que deberá establecer si el hecho forma parte de una red de contrabando mayor.

 

