Llegó la lluvia (por sectores): cómo sigue el clima en Salta en lo que resta de la semana

El tiempo en la ciudad de Salta se mantendrá inestable y fresco durante los próximos días, con cielos mayormente nublados y probables lluvias en distintos momentos de la jornada, de acuerdo con el informe brindado por el meteorólogo Edgardo Escobar.

Para este jueves, se espera una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 14°C, con cielo mayormente nublado y posibles precipitaciones durante el día.

El viernes continuaría con un escenario similar: 24°C de máxima y 11°C de mínima, con probables lluvias por la madrugada y la noche, mientras que el resto del día se mantendría con abundante nubosidad.

El sábado presentará un leve descenso térmico, con 21°C de máxima y 13°C de mínima, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas al inicio de la jornada.

Para el domingo, el panorama mejora levemente, con 23°C de máxima y 10°C de mínima, y cielo parcialmente nublado, aunque el ambiente seguirá fresco.

Según explicó Escobar, este comportamiento responde al ingreso de masas de aire frío y húmedo que mantienen condiciones de inestabilidad sobre el Valle de Lerma. “Durante el resto de la semana seguiremos con temperaturas moderadas y algunas lluvias intermitentes, especialmente en las noches y madrugadas”, señaló.

Recomendaciones

Desde el Servicio Meteorológico se recomienda a la población mantener la precaución al circular por calles húmedas y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, ya que las condiciones frescas podrían mantenerse hasta comienzos de la próxima semana.