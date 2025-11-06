Salta Basket metió el segundo triunfo de visitante: superó a Santa Paula 96 a 91, en Santa Fe

Con otra gran actuación el equipo salteño volvió a festejar en La Liga Argentina, esta vez fue en la ciudad de Gálvez frente a Santa Paula, por 96-91. Cinco de los ocho jugadores de Salta terminaron con doble dígito, el goleador fue Tomás Botta, con 20. El viernes culminará la primera gira de Los Infernales en la segunda división, visitarán en San Francisco a San Isidro, en Córdoba.

Con un primer cuarto contundente, lo ganó por 13, los dirigidos por De Cecco comenzaban a marcar el camino de un nuevo triunfo. El poderío en el lanzamiento externo quedó de manifiesto en esos primeros minutos de juego, de hecho Salta cerró la primera parte con más del 60 por ciento en tiros de tres contra un 40 de su rival.

Santa Paula, por su parte, dirigidos por Francisco Blanc, se vio obligado a reaccionar y comenzar a demostrar por qué se ganó el derecho a competir en la segunda división del básquet argentino. Buena defensa pero mejor en ataque, los santafesinos se quedaron con el segundo capítulo y el partido comenzaba a llenarse de matices, el juego rudo fue uno de ellos.

Sin embargo, el elenco norteño supo cómo y cuándo apretar el acelerador, el salteño De Cecco se encargó de sistematizar una rotación en sus dirigidos para evitar un cansancio extremo pero también buscando alternativas de juego y puliendo detalles.

La segunda mitad fue muy parecida a la primera, Salta se quedó con el tercer cuarto y el anfitrión con el último, sin embargo y pese al resultado final Los Infernales no tuvieron mayores inconvenientes en cerrar el juego a su favor y quedarse con valiosos puntos en la ruta.

Triunfazo infernal para quedarse con los dos juegos en Santa Fe (primero venció a Colón y ahora a Santa Paula), y llegar envalentonado al partido del viernes, nada menos que ante el subcampeón de la categoría. El encuentro se disputará a partir de las 21 en vivo por basquetpass.tv