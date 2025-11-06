Campo Quijano: el conductor que atropelló a una perra fue inhabilitado para manejar por tres meses

En el marco de la investigación iniciada por la denuncia de un episodio de crueldad contra animales, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías la inhabilitación para la conducción de vehículos por el término de tres (3) meses en contra de un hombre, imputado por el delito de actos de crueldad contra los animales, previsto en el artículo 1 en función del artículo 3, inciso 7, de la Ley 14.346.

La causa se inició el 7 de octubre, a partir de la denuncia presentada por una integrante de una organización independiente de protección de animales de Campo Quijano, quien aportó un video donde se observa un vehículo que pasa deliberadamente sobre una perra mestiza, causándole lesiones incompatibles con la vida. La intervención de la médica veterinaria permitió constatar el daño sufrido por el animal, procediéndose a la eutanasia para evitar mayores sufrimientos.

El Grupo de Investigaciones Sector 82 logró identificar al conductor del vehículo involucrado, quedando plenamente individualizado en el informe técnico incorporado a la causa.

El fiscal Escalante valoró la conducta del imputado como constitutiva del delito de actos de crueldad contra animales, destacando que la misma refleja un daño físico intencional y la total indiferencia del autor hacia el sufrimiento del animal, lo que vulnera la normativa vigente y los principios de protección de los animales como sujetos de derecho.

Atento a la gravedad de los hechos y la manera de comisión del delito, el fiscal solicitó la medida preventiva de inhabilitación para conducir vehículos, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para terceros y garantizar la efectividad de la investigación. La solicitud fue formalmente resuelta por el Juzgado de Garantías, disponiéndose la notificación a la Policía de Tránsito de Salta, a la Jefatura Policial y a la Municipalidad de Campo Quijano, a fin de que se cumplan los oficios correspondientes.