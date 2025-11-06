VIDEO. Eurodycar Citroën presentó sus nuevos modelos en Salta con una apuesta a la innovación y la financiación accesible

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La avenida Paraguay fue escenario de un evento único. En el nuevo local de Eurodycar Citroën , decenas de invitados participaron del lanzamiento oficial de tres flamantes modelos: el C3 XTR , el Aircross XTR y el Basalt Dark Edition , versiones que refuerzan la identidad de la marca en el país y amplían las opciones para los conductores argentinos.

Rubén Rodríguez, director de Ventas de Citroën Argentina , destacó la importancia del momento:

“Estamos en un momento fantástico porque presentamos tres versiones de tres modelos muy importantes de la marca. Cada uno refleja lo que Citroën representa: diseño, confort, tecnología y, sobre todo, accesibilidad para nuestros clientes”, señaló.

Además, Rodríguez subrayó el compromiso de la marca con la financiación accesible y los planes de ahorro con cuota asegurada , que permiten a más personas acceder a su 0 km.

“Hoy tenemos una financiación de hasta 20 millones de pesos a tasa cero en 18 meses. Y los planes de ahorro cuentan con cuotas aseguradas desde el tercer mes. Citroën piensa en la gente y en acercar los vehículos a todos”, aseguró.

El público pudo conocer de cerca las tres novedades que llegan al mercado argentino.

El C3 XTR fue presentado como un compacto versátil, ideal para quienes disfrutan del aire libre y necesitan un vehículo ágil y resistente.

El Aircross XTR , con capacidad para siete pasajeros y neumáticos mixtos, se posiciona como una alternativa familiar y aventurera.

Y el Basalt Dark Edition , con su diseño deportivo, interiores de cuero y detalles en rojo, cautivó por su elegancia y estilo.

“Estos autos fueron pensados para el cliente argentino, para nuestras calles, nuestras familias y nuestro ritmo de vida. Tienen mayor despeje del suelo, más tecnología y un confort que sorprende desde el primer minuto”, explicó Rodríguez.

La voz de los protagonistas locales

Alejandro Pieve, socio de Eurodycar , expresó la satisfacción de sumar este nuevo espacio sobre avenida Paraguay:

“Para nosotros es un hecho muy importante. Este lanzamiento amplía nuestra gama y nos permite crecer como concesionario. Queremos que el cliente se sienta atendido, acompañado y respaldado”.

Por su parte, Daniel Betzel, socio de Eurodycar , remarcó el enfoque humano que distingue a Citroën:

“Cada vez que un cliente cruza la puerta, para nosotros se convierte en el centro de todo. Nuestro objetivo es que viva una experiencia emocional con la marca”.

Los clientes, protagonistas del evento

Durante la noche, los asistentes pudieron probar los nuevos modelos en test drives guiados por asesores de la concesionaria. Muchos se mostraron sorprendidos por el confort y el diseño.

Matías, uno de los presentes, comentó tras su prueba:

“La verdad que sorprende. Tiene una muy buena altura, excelente visibilidad y mucha tecnología. Es un auto completo, me encantó”.

Mientras que Dora Asuntu , clienta fiel de la marca, no dudó en elogiar la comodidad del Aircross XTR:

“Es amplio, cómodo y hermoso. Ya tengo otro Citroën, y este me encantó. Seguramente será el próximo”.

Tecnología, confort y accesibilidad

Las tres versiones combinan conectividad avanzada , pantallas multimedia compatibles con Android Auto y Apple CarPlay, y una conducción elevada que ofrece mayor seguridad y control.

“Citroën sigue innovando con modelos pensados para el día a día, pero con estilo y practicidad. Hay un Citroën para cada tipo de cliente”, resumieron desde Eurodycar.

Un nuevo punto de encuentro

Con su nueva sede en avenida Paraguay 2552 , Eurodycar Citroën se suma al polo automotriz salteño con un espacio moderno, amplio y pensado para el confort del cliente.

La atención es de lunes a sábado, y los interesados pueden acercarse para conocer los modelos o reservar su test drive .

El evento culminó con música, brindis y la promesa de un año lleno de novedades para los amantes del estilo Citroën.