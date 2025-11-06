Feinmann volvió a referirse a las deudas de Tinelli, habló de un secuestro y reavivó la polémica por las amenazas a su familia

Eduardo Feinmann volvió a referirse en las últimas horas a los problemas financieros de Marcelo Tinelli y a las presuntas conexiones del conductor con empresarios vinculados al lavado de dinero y el narcotráfico.

Sus declaraciones reflotaron un tema que ya había mencionado en marzo de 2024 y en mayo de 2023, y con el correr de los meses, tomó mayor repercusión ante las denuncias y amenazas que hoy afectan a la familia del empresario televisivo.

“Dejó un tendal de gente a la que le debe guita, millones y millones de dólares, a gente muy pesada en realidad. Creo que una de las personas más cercanas a él tuvo un problema muy grande con unos narcos en Rosario”, afirmó Feinmann. Luego agregó: “Eran financistas, lavadores de guita de narcos, y una persona cercana a Tinelli tuvo problemas que creo que quedó secuestrado, no sé, por 24 horas. Le reclamaban en ese momento 3 millones de dólares”.

El conductor de Alguien tiene que decirlo ya había hecho mención al tema a comienzos de 2024. En aquel momento relató: “Conozco la historia de un importantísimo conductor de televisión. En una cueva de Rosario pidió la guita, le dieron la guita, guita sucia, manchada de sangre, del narcotráfico. Y cuando tuvo que devolver, una persona muy cercana del conductor fue hasta Rosario a devolver, y le dijeron: ‘De acá no te vas hasta que le digas a tu patrón que devuelva los tres palos’”.

Días atrás Tinelli se había referido públicamente a las versiones sobre sus problemas económicos. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el empresario aclaró: “El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”.

"Estamos todos amenazados"

En ese mismo comunicado, Tinelli había revelado además una situación de extrema gravedad: su familia estaba siendo amenazada. “Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, aseguró entonces.

La denuncia por amenazas presentada por su hija menor, Juana Tinelli, sumó tensión a la ya delicada situación del clan familiar. Mientras tanto, las declaraciones de Feinmann vuelven a poner en el centro de la escena las supuestas deudas y los vínculos financieros del histórico conductor de televisión, en medio de un clima de incertidumbre que, según el propio Tinelli, mantiene a su entorno bajo temor.

