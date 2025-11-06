Comenzó el Nacional de Ligas con un fuerte apoyo del Consejo Federal a la Liga Salteña

Reconocimiento y espaldarazo. En la Liga Salteña de Fútbol se llevó a cabo hoy el lanzamiento del torneo Nacional de Ligas y en nuestra ciudad se juega la zona Norte con las selecciones del Sub-13 y Sub-15, algo histórico para la institución local.

El mismo estuvo a cargo del presidente liguista, Sergio Chibán, el delegado del Consejo Federal de la AFA, Néstor "Pío" Beltrame y los vicepresidentes liguistas Héctor Defrancesco y Adolfo Resina.

Pero al margen de un lanzamiento formal, la Liga Salteña de Fútbol recibió nuevamente el reconocimiento nacional por el ejemplar modelo de gestión.

"Es una gran satisfacción estar en la Liga Salteña, compartiendo esto que para nosotros es uno de los torneos más importantes que tiene el Consejo, porque es el futuro del Consejo, porque es el futuro de las ligas y es el futuro del fútbol", resaltó Beltrame.

" Hay muchos chicos que nunca salieron de su casa y de pronto encontrarse, estar en un hotel o viajando en avión les da otra visión", destacó.

En ese sentido destacó que "en Salta los chicos se encuentran con todas las comodidades que merecen para el crecimiento profesional, desde una hotelería de primera, alimentación acorde a un gran evento e infraestructuras deportivas de gran nivel".

Asimismo Beltrame no ahorró elogios a la entidad salteña por la organización y elevó la apuesta por el fútbol local y nacional, pero "cerró" las pautas con un claro mensaje, poniendo de ejemplo a la Liga Salteña a nivel nacional.

"La responsabilidad y la disciplina no se van a negociar bajo ningún punto de vista. Queremos darle a nuestros chicos, así como estamos brindándoles satisfacciones en otras cosas, también tenemos la obligación de darle a la mejor formación", concluyó.

Primeros resultados

La primera jornada del Nacional de Ligas que se inició ayer y finalizará el próximo domingo tuvo los siguientes resultados:

En la categoría Sub-13 Salta goleó a Gualeguaychú 3 a 0, con goles de Máximo Costello, Fabián Alfaro y Bautista Berón.

Asimismo, Córdoba también goleó a Chaco por 4 a 1 y Rafaela le ganó a Jujuy 2 a 0.

Por su parte, en la categoría Sub-15, la Selección salteña se impuso 3 a 1 a Belén, de Catamarca, con goles de Mateo Aguilera, en dos oportunidades y Baltazar Toranzo y Chañar Ladeado, de Santa Fe Fe, derrotó 2 a 0 a su par de Chaco.

Lo que viene

Hoy todos los partidos se jugarán en distintos horarios. En la Liga Salteña Belén enfrentará a Chañar Ladeado; en Gimnasia y Tiro jugarán Chaco y San Francisco, mientras que en cancha del estadio Martearena lo harán Jujuy y Salta, el Sub-13 a las 17 horas mientras el Sub-15 lo hará a las 19.

Asimismo, el sábado, todos a partir de las 19, Salta enfrentará a Chañar Ladeado (en Central Norte); Jujuy lo hará con Chacho ( (en Juventud Antoniana) y Belén se enfrentará a San Francisco (en la Liga Salteña).

La gran final se jugará también el domingo.