PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
6 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juicio a Cristina Kirchner
Papa León XIV
China Suarez
Masterchef Celebrity
becas eduardo chañe
escribanos
aumento en las carnes
Juicio a Cristina Kirchner
Papa León XIV
China Suarez
Masterchef Celebrity
becas eduardo chañe
escribanos
aumento en las carnes

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Vence el plazo para postularse a las becas “Eduardo Chañe”

El Concejo Deliberante de Salta mantiene abierta hasta este viernes la inscripción para las Becas “Eduardo Chañe”, destinadas a jóvenes deportistas amateurs de la ciudad que se destaquen por su desempeño y proyección. El beneficio incluye un apoyo económico anual y busca fomentar el desarrollo del talento local.
Jueves, 06 de noviembre de 2025 09:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El 7 de noviembre vence la convocatoria para acceder a las Becas “Eduardo Chañe”, una iniciativa del Concejo Deliberante de Salta que busca reconocer e impulsar el talento de jóvenes deportistas amateurs con proyección local y nacional.

Creada en 2015 mediante la Resolución Nº 307, la beca está dirigida a atletas salteños o residentes con al menos cinco años en la ciudad, menores de edad, que practiquen deportes amateurs y hayan representado a la provincia o al país en competencias oficiales. Además, deben presentar logros deportivos relevantes, estar inscriptos en la federación correspondiente y contar con certificado de aptitud física.

Los interesados pueden presentar la documentación requerida en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, en avenida República del Líbano 990, de lunes a viernes, entre las 8 y las 18.

El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado integrado por concejales de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto con miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, la Secretaría de Deportes de la Provincia y la Agencia Salta Deportes.

Los seleccionados recibirán una asignación mensual equivalente a 500 Unidades Tributarias, que se devengará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La beca honra la memoria del periodista deportivo Eduardo “Chañe” Chañe y continúa fortaleciendo el apoyo institucional a las jóvenes promesas del deporte salteño.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD