Metán: faltan resoluciones en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San José de Metán se vio envuelto en un verdadero escándalo debido a una denuncia del faltante de más de 39 resoluciones, en las que estarían incluidos instrumentos de contratación del personal municipal, en la carátula del año 2024 de los registros del legislativo de esa localidad.

La presentación fue realizada el miércoles pasado en la Fiscalía Penal 1 por la concejal radical, Ana Sol García Mendoza. La edil dijo en la denuncia que el martes pasado "al no encontrarse la documentación en el Concejo Deliberante, solicitó la presencia de un escribano público para que constate el faltante".

"Es mi obligación como funcionaria pública garantizar transparencia. Esas resoluciones deberían estar en el Concejo Deliberante. Puede ser que aparezcan ahora, pero no hay un registro ni un pedido para retirarlas, porque se trata de los originales", dijo a El Tribuno la concejal, García Mendoza.

El faltante de las resoluciones con instrumentos de contratación laboral de personal, despertó una fuerte controversia no solo administrativa, sino también política y amenaza con un escándalo.

El tema fue tratado en la sesión ordinaria del Concejo, donde el edil Federico Delgado solicitó que se conforme una comisión investigadora, lo que fue aprobado por mayoría.

"Se va a conformar una comisión investigadora, que es lo que corresponde en estos casos, porque hay una denuncia penal", dijo el abogado y concejal Delgado.

"Los expedientes si están"

La presidente del Concejo Deliberante, Romina Barboza, no se encontraba en Metán cuando se produjo esta situación, pero ayer se hizo nuevamente cargo del legislativo de la localidad.

"Los expedientes si están, no hay faltantes", aseguró Barboza. "Las resoluciones se encuentran en un soporte digital, como así también en la oficina de la presidencia del Concejo Deliberante", aseguró.

El tema generó una fuerte polémica a nivel administrativo, pero también político dentro del cuerpo legislativo.