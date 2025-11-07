PUBLICIDAD

Torneo Nacional de Ligas
Escándalo de corrupción en ANDIS
La Libertad Avanza
mate salta
Día del empleado municipal
Alfredo Olmedo
Especial
Policiales

Un bagayero fue hallado sin vida del lado boliviano

Según fuentes el cuerpo flotaba sobre el Bemejo, río arriba.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 02:08
El hombre fue identificado como Jose Antonio Orellana de 44 años, es de nacionalidad argentina y fue encontrado sin vida el miercoles por personal naval de la vecina República. Las causas del deceso se desconocen.

La investigación la realiza la fuerza de seguridad del vecino país y no hay noticias acerca de cómo sucedieron los hechos, se supone que se ahogó cuando transportaba mercancías por el río, que se halla crecido en estos días.

"El personal del Área Naval pudo evidenciar la existencia del cuerpo en el caudal del río: al ver esta situación trasladaron el cuerpo a la orilla del rio Bermejo lado boliviano", informó el director de la FELCC Rubén Espinoza.

Las autoridades bolivianas tomaron contacto con personal policial de Aguas Blancas para ubicar a los familiares, quienes ya se trasladaron hasta Bermejo. El joven era oriundo de esa localidad.

"Según las entrevistas que tenemos, esta persona se dedicaba al trasladado de mercadería, como conocemos bagayero, y tambien desarrollaba otros trabajos en su pais", añadió Espinoza.

 

