El municipio repone luminarias vandalizadas y refuerza el alumbrado en la zona norte de Rosario de Lerma

En el marco del programa de repotenciación y reposición de luminarias, el personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos a través de la sección electricidad, llevó adelante tareas de recambio y repotenciación de luminarias en los barrios Ara San Juan, San Francisco y 2 de Mayo, donde además se detectaron varios artefactos dañados por actos de vandalismo.

Estos trabajos forman parte del plan integral impulsado por la gestión del intendente Sergio Ramos, con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar un servicio de alumbrado más eficiente en toda la ciudad.



El jefe comunal expresó su preocupación y fue enfático al referirse al deterioro intencional de las luminarias, muchas de las cuales habían sido instaladas recientemente y cuentan con menos de un año de uso. “En los barrios 2 de Mayo y Ara San Juan vimos muchas luminarias apedreadas y destruidas a propósito; los únicos perjudicados son los vecinos”, señaló Ramos, destacando además que algunas de estas luces brindaban iluminación al Centro de Día, donde se realizan actividades para personas con discapacidad.



El intendente remarcó que, si bien no es posible colocar cámaras, por el alto costo que representan, en cada espacio público, se continúa trabajando de manera permanente en el mantenimiento de la infraestructura urbana. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad: “Apelamos a la colaboración y responsabilidad de todos los vecinos para cuidar lo que es de todos y seguir avanzando juntos. Lamentablemente, este tipo de hechos se repiten y atentan contra el progreso de Rosario de Lerma”.



Los trabajos se habían iniciado durante la semana anterior en Barrio Ecosol, donde se realizó un amplio operativo de reparación y mantenimiento y mejora del alumbrado con lámparas de mayor potencia, con el objetivo de mejorar la seguridad y garantizar un mejor servicio de alumbrado público en toda la zona norte de la ciudad. Las tareas continuarán en la zona ya que esta es una primera etapa en la planificación del área.