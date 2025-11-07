Ordenan la detención del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza, condenado por fraude a la administración pública

El Tribunal de Impugnación de Salta resolvió declarar la rebeldía y ordenar la detención inmediata de Ernesto Fernando "Kila" Gonza, exintendente de la Municipalidad de San Lorenzo, quien no se presentó a una audiencia clave convocada, pese a haber sido debidamente notificado.

La medida fue adoptada por la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que además dispuso que la detención sea efectivizada por el tribunal de origen, el cual deberá informar una vez que el acusado sea ubicado, para luego fijar una nueva audiencia.

Según consta en el fallo judicial, Gonza fue condenado como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todo en concurso real. En la misma causa también resultó condenado Sergio Armando, considerado autor de dos hechos de fraude y partícipe necesario de peculado.

El documento detalla que el Tribunal había programado la audiencia para tomar contacto de visu con los acusados, en cumplimiento de una resolución dictada el pasado 30 de octubre. Sin embargo, Gonza no se presentó y su defensa no ofreció justificación alguna.

Ante esa situación, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de rebeldía y la detención del acusado, pedido que fue aceptado por los jueces al constatar el incumplimiento de sus deberes procesales.

El Tribunal consideró que se encontraban reunidos los requisitos legales para declarar la rebeldía y ordenó su detención "a los fines de asegurar su presencia en el proceso".

La causa, caratulada "Gonza, Ernesto Fernando por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de servicios", se inició en 2018 e investigó presuntas maniobras vinculadas al uso indebido de recursos municipales.