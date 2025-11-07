VIDEO. Rosario Central y San Lorenzo y un empate sin goles por la penúltima fecha del Clausura

Rosario Central y San Lorenzo de Almagro empataron sin goles en el estadio Gigante de Arroyito, en el encuentro que dio inicio a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

En un partido sin goles, la llegada más clara fue de la visita, a los 39 minutos del primer tiempo, con un contraataque por izquierda del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas ancho.

Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025, mientras que el equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.

En la próxima fecha, la última de la fase regular, el conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá a Sarmiento, mientras que el “Canalla” visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

La primera llegada fue de San Lorenzo, a los tres minutos del primer tiempo, cuando el extremo Agustín Ladstatter recibió en el borde del área y sacó un remate bajo, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Jorge Broun.

El Ciclón volvió a llegar a los 20 minutos, luego de una pared entre los delantero Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello, que permitió el remate desde el borde del área del primero de ellos, aunque su tiro salió alto.

A los 39 minutos, un gran contraataque por izquierda de Ladstatter lo llevó a quedar mano a mano contra el guardameta Broun y optar por un disparo bajo y cruzado, ignorando a Cerutti que entraba libre por el medio del área. Su remate se fue muy cerca del poste.

Solo un minuto después, Cuello fue asistido con un pase filtrado por el costado derecho y sacó un disparo violento con la pierna derecha, que salió centralizado y fue detenido por Broun.

La primera del complemento fue de Rosario Central. Antes del primer minuto, el volante Jaminton Campaz avanzó por izquierda, desbordó y puso un centro buscapié, que el extremo Gaspar Duarte no pudo empujar contra la red.

A los tres minutos, el delantero Ángel Di María recibió por el costado derecho, encaró a la marca y enganchó para la pierna izquierda, con la que remató al segundo palo, aunque su remate fue bloqueado y a las manos del arquero Orlando Gill.

En 23 minutos del segundo tiempo, el lateral Agustín Sandez metió un centro rasante desde el costado izquierdo para Campaz, que controló y disparó de volea aunque no pudo superar a Gill.

Central volvió a generar peligro a los 42 minutos, cuando un centro al segundo palo de Di María no pudo ser cabeceado por el delantero Alejo Veliz y se metía al lado del palo, pero fue desviado con una buena estirada por el guardameta paraguayo de la visita.

