PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Superclásico
caso jimena Salas
Javier Milei en Nueva York
Policía Federal Argentina
Fórmula 1
China Suárez
Rosario Central
Superclásico
caso jimena Salas
Javier Milei en Nueva York
Policía Federal Argentina
Fórmula 1
China Suárez
Rosario Central

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

“¿Querés ser detective? Te buscamos”: Bullrich lanzó una convocatoria para investigadores de la Policía Federal

La ministra de Seguridad hizo la convocatoria junto al enlace oficial para acceder a los requisitos.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 22:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Seguridad abrió la inscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la convocatoria a través de sus redes sociales.

“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos: www.argentina.gob.ar/seguridad/pfa

Según información oficial, la carrera está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.

Y ofrece un “entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial, tras el cual se ingresa con el grado de Subinspector”, informó el Ministerio de Seguridad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD