PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
7 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La Libertad Avanza
mate salta
Día del empleado municipal
Alfredo Olmedo
Especial
Cámara de Senadores de Salta
Primer Congreso de Marketing del NOA
Franco Colapinto
La Libertad Avanza
mate salta
Día del empleado municipal
Alfredo Olmedo
Especial
Cámara de Senadores de Salta
Primer Congreso de Marketing del NOA
Franco Colapinto

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Salta será sede del Primer Congreso de Marketing del NOA

La Asociación Salteña de Marketing (ASM) anuncia la realización del Primer Congreso de Marketing del NOA, un espacio destinado a fortalecer la integración y el crecimiento de la comunidad del marketing del norte argentino. El evento se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en las instalaciones del COPAIPA (Sala 5 “García”, Zuviría 291, Salta Capital).
Viernes, 07 de noviembre de 2025 07:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En un contexto económico y social marcado por la incertidumbre, el marketing se consolida como una herramienta estratégica para potenciar instituciones, empresas y emprendimientos, fortaleciendo vínculos de confianza con los públicos, impulsando decisiones inteligentes y generando oportunidades a partir de la creatividad, los datos y la innovación.

Las entradas en valor de preventa ya pueden adquirirse a través de www.ticketpass.com.ar/event/1903. Dado que los cupos son limitados, la organización recomienda asegurar el lugar con anticipación.

Durante una jornada de 8 horas intensas de formación, análisis y networking, el congreso reunirá a profesionales, emprendedores, empresarios, especialistas y estudiantes de toda la región para debatir los principales desafíos y tendencias del marketing actual.

Entre los temas que se abordarán, se destacan la inteligencia artificial aplicada al marketing, las estrategias comerciales y de posicionamiento, el crecimiento del e-commerce y la presentación de casos de éxito locales y nacionales, que ofrecerán herramientas e inspiración a quienes buscan fortalecer sus proyectos o marcas.

Próximamente se anunciarán los disertantes y personalidades destacadas que integrarán el programa del congreso.

El Primer Congreso de Marketing del NOA nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración, donde las ideas, la innovación y el espíritu emprendedor sean los verdaderos protagonistas.

Sobre la ASM

La Asociación Salteña de Marketing (ASM) es una entidad sin fines de lucro creada en 2016, que integra la Red Federal de Marketing (REFEMA). Desde sus inicios, ASM impulsa la profesionalización del marketing en la provincia y el país. Su misión es concientizar sobre el cambio sociocultural y económico de la disciplina, promoviendo las buenas prácticas.

Contacto para más información: Responsable de prensa: Pablo Desima Teseira

E-mail: [email protected]

Cel: 3874 09 2570

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD