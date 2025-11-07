Salta será sede del Primer Congreso de Marketing del NOA

En un contexto económico y social marcado por la incertidumbre, el marketing se consolida como una herramienta estratégica para potenciar instituciones, empresas y emprendimientos, fortaleciendo vínculos de confianza con los públicos, impulsando decisiones inteligentes y generando oportunidades a partir de la creatividad, los datos y la innovación.

Las entradas en valor de preventa ya pueden adquirirse a través de www.ticketpass.com.ar/event/1903. Dado que los cupos son limitados, la organización recomienda asegurar el lugar con anticipación.

Durante una jornada de 8 horas intensas de formación, análisis y networking, el congreso reunirá a profesionales, emprendedores, empresarios, especialistas y estudiantes de toda la región para debatir los principales desafíos y tendencias del marketing actual.

Entre los temas que se abordarán, se destacan la inteligencia artificial aplicada al marketing, las estrategias comerciales y de posicionamiento, el crecimiento del e-commerce y la presentación de casos de éxito locales y nacionales, que ofrecerán herramientas e inspiración a quienes buscan fortalecer sus proyectos o marcas.

Próximamente se anunciarán los disertantes y personalidades destacadas que integrarán el programa del congreso.

El Primer Congreso de Marketing del NOA nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración, donde las ideas, la innovación y el espíritu emprendedor sean los verdaderos protagonistas.

Sobre la ASM

La Asociación Salteña de Marketing (ASM) es una entidad sin fines de lucro creada en 2016, que integra la Red Federal de Marketing (REFEMA). Desde sus inicios, ASM impulsa la profesionalización del marketing en la provincia y el país. Su misión es concientizar sobre el cambio sociocultural y económico de la disciplina, promoviendo las buenas prácticas.

Contacto para más información: Responsable de prensa: Pablo Desima Teseira

E-mail: [email protected]

Cel: 3874 09 2570