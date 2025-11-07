PUBLICIDAD

7 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
El Tala
El Tala
El Tala
Policiales

El Tala: persecución, tiroteo y secuestro de 120 kilos de marihuana

La Policía de Tucumán logró dar con una camioneta que llevaba estupefacientes. Hubo un intercambio de disparos.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 09:29
Policías de Tucumán secuestraron alrededor de 120 kilos de marihuana- luego de una persecución que incluyó un tiroteo con dos integrantes de una camioneta cuando pasaron el puesto fronterizo de El Tala y tomó intervención personal de la comisaría de Chuscha.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien se dirige al lugar comentó en comunicación con los medios que “personal policial ya resguardó la zona, la camioneta sufrió un vuelco, no hay heridos y la droga estaba escondida en bolsas de arpillera”.

En cuanto a los integrantes del vehículo serían de nacionalidad boliviana, quien producto del vuelco de la camioneta sufrieron heridas de gravedad por lo que fueron trasladados al centro asistencial más cercano para ser asistidos, agregó el jefe policial

Temas de la nota

