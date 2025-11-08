PUBLICIDAD

8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

A los 80 años, imputado por violencia de género

El jubilado que golpeó a una joven de 23 años porque estacionó su auto sobre la salida de su garaje.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 01:37
El jubilado golpeador.
Un hombre de 80 años fue imputado tras agredir físicamente a una mujer de 23 en el barrio porteño de Villa del Parque. El episodio, que escaló por una discusión sobre el lugar donde la joven, Agustina Robledo, dejó estacionado su auto, ocurrió el miércoles por la tarde y quedó registrado en video por la propia víctima.

Ahora, el jubilado enfrenta cargos por lesiones leves agravadas por violencia de género. La Unidad de Flagrancia Oeste no solo lo imputó, sino que le impuso una restricción: no puede acercarse ni comunicarse con Robledo por ningún medio, incluyendo redes sociales o mensajes. Además, si se cruzan por casualidad en el barrio, debe mantener una actitud "cordial y respetuosa".

El incidente tuvo lugar a pocas cuadras del estadio de Argentinos Juniors.

Según el relato de Agustina, todo comenzó cuando estacionó su VW Golf blanco junto al garaje del jubilado. Al entrar a su casa, oyó golpes y vio al hombre golpeando su vehículo. Al salir para confrontarlo, la situación se salió de control. "¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto, te estoy filmando", le gritó la joven mientras grababa con su celular.

El jubilado respondió con insultos y un puñetazo en el rostro de la joven. "Me pegó con la llave entre los dedos, por eso el corte. Me duele mucho la pera y el labio", le dijo Agustina a TN. El jubilado se presentó luego en la fiscalía, aunque se negó a declarar.

 

