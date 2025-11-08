Anses notificó a Cristina para que devuelva $1.000 millones

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Anses, avanzó ayer por la vía administrativa y notificó a la expresidenta Cristina Kirchner de que, debido a su condena por la causa Vialidad, deberá regresar el dinero que percibió por la vía de su jubilación y la de su pensión por viudez, una suma que se calcula en torno a los 1.000 millones de pesos.

"Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses", consignó en un comunicado la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Fuentes de esa cartera indicaron que "la decisión de la Anses fue la de no avanzar por la vía judicial sino por la administrativa y en ese marco se la notificó a la expresidenta que por su situación judicial tiene que devolver esos ingresos".

"La Anses ya notificó a Cristina Kirchner y ella debería apersonarse en Anses para resolver la situación. Por razones de público conocimiento (en referencia a que está cumpliendo prisión domiciliara) deberá mandar a su apoderado o abogado y hará lo que considere necesario", señalaron los mismos voceros.

Sobre esto último, en el Gobierno dan por descontado que la actual presidenta del PJ "judicializará el tema y seguramente presentará un amparo sobre la cautelar".

La Casa Rosada avanzó de esta forma luego de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la expresidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del fallecido exmandatario Néstor Kirchner.

La pérdida de los dos ingresos extraordinarios se produjo en noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena por administración fraudulenta del Estado en la causa Vialidad.