Municipios

Chicoana: Habrá renovación de autoridades del Tabaco

La última elección en la "Perla Tabacalera" fue en junio de 2013. Habrá dos listas en pugna.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 01:37
Rodriguez, Ríos, Carrales y Raposo.
Los productores tabacaleros de Chicoana asistirán a las urnas el próximo 14 de noviembre a partir de las 19 hs. en su sede social de 12 de Octubre 35, en la "Perla Tabacalera". Después de 12 años, los comicios convocarán a un total de 340 socios habilitados a sufragar, quienes podrán elegir entre dos listas.

La "Lista Blanca" que busca la continuidad de la actual comisión y la "Lista Renovación Tabacalera" integrada por jóvenes productores tabacaleros totalmente dedicados a la producción y que buscan dar sus primeras armas en la dirigencia del sector y en la política gremial tabacalera.

Encabezan "Renovación Tabacalera", Darío Heraldo Raposo cómo presidente; Mariana Carrales como secretaria; Nicolás Rodríguez Rufino, tesorero y Sebastián Ríos, vocal titular.

La importante comisión a renovar tiene entre sus obligaciones, la asistencia directa al productor, llevar sus inquietudes a la Comisión Provincial de Cámara del Tabaco de Salta, conformar la Comisión de la Fiesta Ejecutiva Provincial del Tabaco, que cumplió 60 años de tradición en la provincia y la administración de un moderno salón de reuniones que sirve tanto a socios cómo a la comunidad en general.

 

