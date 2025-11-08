Metán: Inauguran nuevas oficinas de Comercio y Protección Civil

El intendente de San José de Metán, José María Issa encabezó ayer viernes el acto de inauguración de las nuevas oficinas municipales de Comercio y Protección Civil. Se recuperó un espacio en desuso que pertenece a la comuna y está en la planta alta del edificio del Correo Argentino.

"Recuperamos este espacio, que pertenece al municipio y estaba en desuso. Fue completamente renovado por nuestros propios empleados municipales. Durante más de un año realizaron trabajos de pintura, electricidad, carpintería y refacciones generales. Hoy, esas oficinas lucen amplias, cómodas, ventiladas y con sectores preparados para capacitaciones y atención al público", dijo Issa.

Al respecto del trabajo desarrollado en la dependencias, en las redes sociales circularon videos e imágenes donde se pudo ver el trabajo comprometido y solidario de los empleados que renovaron y pusieron en condiciones el viejo edificio.

También se adaptó un sector en la planta baja para garantizar la accesibilidad de las personas mayores o con movilidad reducida. "Porque la inclusión y el buen trato son parte de nuestra forma de gestionar", remarcó el jefe comunal en el acto donde se inauguraron las dependencias.

"Quiero destacar el trabajo y la iniciativa del Jefe de Gabinete, Mauricio Abregó, y del Subsecretario de Seguridad, Leonardo Aguirre, quienes impulsaron este proyecto dentro del plan de optimización de dependencias y servicios municipales", indicó el intendente de Metán.

"Cuando hay planificación y compromiso, las cosas se logran. Este lugar representa el esfuerzo de los trabajadores, el acompañamiento del equipo y una forma de gestionar que pone al vecino en el centro. Seguimos avanzando con obras que quedan para todos los metanenses", concluyó Issa.