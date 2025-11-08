PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Asamblea en Gimnasia y Tiro
"Primer Congreso Nacional de Educación Física en la Montaña"
feria mundial de shangai
reforma laboral de Milei
Asamblea en Gimnasia y Tiro
"Primer Congreso Nacional de Educación Física en la Montaña"
feria mundial de shangai
reforma laboral de Milei

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Metán: Inauguran nuevas oficinas de Comercio y Protección Civil

Empleados reciclaron un edificio ubicado en el Correo.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 01:37
Issa junto a funcionarios y trabajadores, en el espacio recuperado. Agencia
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El intendente de San José de Metán, José María Issa encabezó ayer viernes el acto de inauguración de las nuevas oficinas municipales de Comercio y Protección Civil. Se recuperó un espacio en desuso que pertenece a la comuna y está en la planta alta del edificio del Correo Argentino.

"Recuperamos este espacio, que pertenece al municipio y estaba en desuso. Fue completamente renovado por nuestros propios empleados municipales. Durante más de un año realizaron trabajos de pintura, electricidad, carpintería y refacciones generales. Hoy, esas oficinas lucen amplias, cómodas, ventiladas y con sectores preparados para capacitaciones y atención al público", dijo Issa.

Al respecto del trabajo desarrollado en la dependencias, en las redes sociales circularon videos e imágenes donde se pudo ver el trabajo comprometido y solidario de los empleados que renovaron y pusieron en condiciones el viejo edificio.

También se adaptó un sector en la planta baja para garantizar la accesibilidad de las personas mayores o con movilidad reducida. "Porque la inclusión y el buen trato son parte de nuestra forma de gestionar", remarcó el jefe comunal en el acto donde se inauguraron las dependencias.

"Quiero destacar el trabajo y la iniciativa del Jefe de Gabinete, Mauricio Abregó, y del Subsecretario de Seguridad, Leonardo Aguirre, quienes impulsaron este proyecto dentro del plan de optimización de dependencias y servicios municipales", indicó el intendente de Metán.

"Cuando hay planificación y compromiso, las cosas se logran. Este lugar representa el esfuerzo de los trabajadores, el acompañamiento del equipo y una forma de gestionar que pone al vecino en el centro. Seguimos avanzando con obras que quedan para todos los metanenses", concluyó Issa.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD