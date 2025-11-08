Nuestra frágil frontera norte

La caída del avión con una enorme carga de cocaína en Rosario de la Frontera pone en evidencia la vulnerabilidad de la frontera norte de nuestro país. Esa no es ninguna novedad. Sin embargo, el hecho de que el aparato se haya estrellado en una finca inactiva es también un síntoma de esa fragilidad y de la falta de estrategia geopolítica de la Nación y de la provincia para fortalecer lo que es la puerta de entrada a la Argentina.

Ningún plan antidroga va a funcionar "saturando" la frontera de gendarmes, policías y militares si no se activan, con medidas nacionales, pero, sobre todo, provinciales, la actividad rural, la explotación de hidrocarburos y biocombustibles, la reforestación con flora nativa para recuperar la producción sustentable de madera, y la industrialización de la producción primaria con fines de exportación. Mientras que la provincia siga condicionada por prédicas decimonónicas que idealizan la economía de subsistencia y sostienen un sistema laboral donde la mayoría son los empleados del Estado el norte, seguirá subdesarrollado. Además, el déficit de rutas y accesos, la falta de agua, la impotencia frente a los incendios forestales contribuye a esa vulnerabilidad. La verdadera soberanía es el desarrollo humano. Por eso, además, hay que fortalecer los sistemas de salud, educación, vivienda y comunicaciones en todo el norte. Al mismo tiempo, hay que recordar que la ley de derribo no es la solución. En la región no hay una unidad aérea con caza bombarderos ni sistemas de detección que eviten errores trágicos.

Sin una visión clara de que el mercado de consumo de drogas es muy grande y complejo en todo el mundo, y que la cadena del narcotráfico tiene bases sólidas en los distintos niveles de los estamentos de poder en el país, va a ser imposible frenar al crimen organizado.