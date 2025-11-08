Cuatro jóvenes salteños, en la feria mundial de Shangai

Son el futuro pero también son el presente y lo demostraron en las exponencias y en la activa participación que tuvieron en eventos que convocan a profesionales y empresarios de todo el mundo. Se trata de 4 jóvenes salteños -una de Tartagal y otros tres de Orán y Salta Capital respectivamente- que durante dos semanas de actividad intensa participaron de diversos eventos tanto en Honkong como en Shangai, conociendo las oportunidades que los gigantes asiáticos ofrecen para el resto del mundo en materia de exportaciones, de comercio exterior, de intercambio social, educativo, turístico y cultural y todo lo que viene para los próximos años.

Ariana Ojeda tiene 19 años, es tartagalense, estudiante de la carrera de Comercio Internacional y se refirió a esta experiencia que abre oportunidades impensadas no solo para ella y el grupo de chicos salteños, sino para toda la región, ávida de encontrar nuevas oportunidades y nuevos mercados para las producciones locales y no solo de productos del campo, sino también todo lo que pueda ser exportable, hasta la propia economía del conocimiento.

"Estudiamos en la Universidad Siglo XXI y estamos participando de una misión académica para tomar contacto con varias universidades, embajadas como la de nuestro país, las diversas zonas francas y las ferias que se organizan en China. Uno de nuestros objetivos fue participar de la Feria de Cantón, la más grande del mundo, donde se reúnen más de 25 mil expositores y compradores internacionales, tomar contacto con proveedores y acceder a oportunidades comerciales en el mercado asiático. En Shangai visitamos otra feria, participamos de una cena con funcionarios del cuerpo consular de Argentina, del que también forman partes representantes de la provincia de Salta. En nuestro caso vinimos con un proyecto por lo que al recorrer grandes ferias reconocidas a nivel global, pudimos hacer un gran trabajo que consistía en la búsqueda de proveedores y en general llevar a la práctica cómo vamos a comenzar a importar productos desde un país que aparece tan lejano y a la vez con tantos avances en materia tecnológica y de comercio exterior como es precisamente China" precisó Ariana.

Ariana está finalizando el segundo año de la licenciatura en comercio exterior que cursa en la ciudad de Córdoba de manera presencial y para ella y el resto de los chicos argentinos que participaron de esta misión "fue muy importante porque tomamos contacto con alumnos y docentes de otras universidades, para interiorizarnos sobre los intercambios y pasantías", expresó.

"Antes de estas reuniones ni siquiera nos imaginábamos sobre todas estas nuevas oportunidades para nosotros, pero también para muchos jóvenes de nuestro país que son perfectamente viables. Las oportunidades son muchísimas y seguramente es la falta de información la que nos impide aprovecharlas".

Ariana en el Centro internacional e Guangzhou donde se realiza la Feria de Canton.

Ariana recordó que "hemos visto tantas opciones nuevas que en lo único que pensábamos y analizábamos era cómo podemos implementar todas esas iniciativas, esas formas de negocio en nuestro país y en nuestra región. Vamos a permanecer en Shangai hasta el sábado 8 de noviembre porque tenemos un montón de actividades para realizar como charlas con cuerpos consulares y pretendemos que todo lo que conozcamos acá sean provechosas para nosotros como futuros profesionales del comercio exterior pero también para todas nuestras comunidades" concluyó en su comunicación telefónica con El Tribuno desde Shangai.

Los chicos salteños estuvieron entre otras ferias la de Cantón -Canton Fair-, considerada la feria para importadores y empresarios más antigua y la más importante del mundo. Desde su creación en 1957, la Feria de Cantón ha evolucionado hasta convertirse en un evento de referencia para el comercio internacional. Organizada por el Ministerio de Comercio de China, ha servido como un puente esencial entre el país asiático y el resto del mundo. Este año finalizó el 4 de noviembre.