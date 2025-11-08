PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Franco Colapinto
Milei en Bolivia
Franco Colapinto
Tragedia en Brasil
Racing
Andrés Calamaro
Clima en Salta
Superclásico
Conflicto en Medio Oriente
Eva De Dominici
Franco Colapinto
Milei en Bolivia
Franco Colapinto
Tragedia en Brasil
Racing
Andrés Calamaro
Clima en Salta
Superclásico
Conflicto en Medio Oriente
Eva De Dominici

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Racing venció a Defensa y Justicia y se mete en la zona de playoff del Torneo Clausura

La academia se impuso con un tanto del colombiano Duvan Vergara, en un estadio vació por la sanción de la Aprevide.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 19:04
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Racing le ganó a Defensa y Justicia por 1 a 0 por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, y por ahora se mete entre los 8 mejores del Grupo A y clasifica a los playoffs.

Notas Relacionadas

 

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, sin público debido a la sanción que la Aprevide le impuso a Racing por el recibimiento ante Flamengo de Brasil, el colombiano Duvan Vergara marcó el único gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell´s Old Boys de Rosario en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la academia alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela, y esperar otros resultados.

 

Las formaciones Racing vs Defensa y Justicia 

Las estadísticas Racing vs Defensa y Justicia 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD