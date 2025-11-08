PUBLICIDAD

Espectáculos

Andrés Calamaro llegó a Salta: todo listo para una noche épica en el Delmi

El músico se prepara para brindar mañana, desde las 21, un show inolvidable en el estadio Delmi, donde repasará los grandes clásicos de su carrera. 
Sabado, 08 de noviembre de 2025 19:04
Foto: Topo Palacios
El legendario músico argentino Andrés Calamaro ya se encuentra en tierras salteñas para presentarse este domingo 9 de noviembre, a las 21 horas, en el estadio Delmi. El “Salmón” llega a la provincia en el marco de su gira nacional 2025, con un repertorio que promete un repaso por sus grandes clásicos y nuevas canciones.

Foto: Topo Palacios

El concierto en el Delmi marcará el regreso del artista a Salta después de nueve años. "Sí, ensayamos para una puesta a punto de la banda y el repertorio, cuatro o cinco canciones que no estábamos tocando, una lista distinta y algunos ajustes buenos. Ensayamos con brío y entusiasmo, y el fin de semana pasado nos gustamos en Comodoro Rivadavia y Trelew. Mejoramos bastante desde principios de año, estamos ufanos y sólidos", dijo el cantente en un diálogo con El Tribuno.

 

"Hace décadas que viajo por Salta, un centro magnético universal con su folclore, sus conexiones con la tierra y el paisaje, sus gentes y tradición. Tengo la memoria abarrotada pero puedo presumir de olvidos interesantes también. Vamos agradecidos y contentos de tocar en nuestro país, del sur al norte, el centro y los litorales", agregó el músico, quien arribó esta tarde al aeropuerto Martin Miguel de Güemes. 

Entradas y horarios

 

El recital comenzará a las 21, con ingreso habilitado desde las 19. Las entradas siguen disponibles en tuentrada.com, y también podrán adquirirse este domingo desde las 10  en las boleterías del estadio Delmi, sobre calle Ibazeta.

Foto: Topo Palacios

Con su estilo inconfundible, Andrés Calamaro promete una noche única en Salta, con el sello de un artista que marcó generaciones y sigue escribiendo páginas doradas en la historia del rock argentino.

Foto: Topo Palacios

Foto: Topo Palacios

 

 

