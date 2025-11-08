PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Javier Milei
Franco Colapinto
Milei en Bolivia
Franco Colapinto
Tragedia en Brasil
Racing
Andrés Calamaro
Clima en Salta
Superclásico
Conflicto en Medio Oriente
Javier Milei
Franco Colapinto
Milei en Bolivia
Franco Colapinto
Tragedia en Brasil
Racing
Andrés Calamaro
Clima en Salta
Superclásico
Conflicto en Medio Oriente

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Superclásico: el historial del River de Marcelo Gallardo jugando en La Bombonera

Este domingo, Boca y River se medirán en un nuevo Superclásico desde las 16.30 horas.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 20:12
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Boca y River se enfrentan este domingo en el marco de un nuevo Superclásico Marcelo Gallardo buscará cambiar el presente del “Millonario” en La Bombonera.

Notas Relacionadas

En su regreso al club, el “Muñeco” volvió a escribir otra página dorada al vencer a Boca por 1 a 0, el 21 de septiembre de 2024, con gol de Manuel Lanzini. Ese triunfo, lo convirtió en uno de los tres entrenadores más ganadores de River en la casa del xeneize, siendo superado solo por José María Minella y Ángel Labruna, que llegaron a cinco victorias.

En su primera etapa, también logró una victoria en La Bombonera, en mayo de 2017, cuando el millonario se impuso 3 a 1 con goles de Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi. Para Boca, había descontado Fernando Gago.

Un año más tarde, en septiembre de 2018, repitió el golpe con un 2 a 0 gracias a los tantos del “Pity” Martínez e Ignacio Scocco.

Este año, Gallardo ya consiguió un triunfo frente al xeneize, fue en el estadio Monumental por 2 a 1 con los goles de Franco Mastantuono y Driussi, mientras que Miguel Merentiel había igualado de forma parcial en la visita.

Gallardo, en la Bombonera

El “Muñeco” dirigió 13 Superclásicos en La Bombonera en donde ganó en tres ocasiones, empató siete veces y perdió en tres oportunidades. 

A su vez, River dejó afuera a su clásico rival en muchos mano a mano: en la Sudamericana 2014, la Libertadores 2015, la inolvidable final de Madrid en 2018 y la semifinal de 2019.

De esta forma, Gallardo se enfrentará por primera vez a Claudio Úbeda, ya que anteriormente, en el banco del xeneize, se midió ante Rodolfo Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro, Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Diego Martínez y Fernando Gago.

Boca y River se medirán en un nuevo Superclásico este domingo a las 16.30 en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura en La Bombonera.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD