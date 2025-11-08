Los Sub-13 y Sub-15 Salta juega las finales zonales del Nacional de Ligas

Las selecciones Sub-13 y Sub-15 de Salta jugarán hoy la gran final dela zona Norte del Torneo Nacional de Ligas de ambas categorías que se juegan en nuestra ciudad.



El "13" le ganó ayer a Chaco por 2 a 1, con goles de Fabián Alfaro y Thiago Tello y enfrentará hoy a su par de Córdoba partir de las 9.30 horas en el estadio padre Martearena. Cabe destacar que el equipo salteño conducido por Alejandro Frezzotti clasificó a la final con puntaje ideal ganando sus tres partidos disputados al igual que Córdoba.



Por su parte, y a partir de las 11, la Sub-15, que le ganó ayer a Chañar Ladeado por 2 a 1, se enfrentará en el mismo escenario y en la gran final, al seleccionado de San Francisco, también de Córdoba.