Triunfazo mayuatito en el Campeonato Argentino Juvenil M-17

El Campeonato Argentino Juvenil M-17 2025 tuvo entre el viernes y ayer dos jornada apasionantes correspondiente a la segunda fecha, con el triunfo del seleccionado salteño Los Mayuatitos ante Cuyo por 17 a 12.
Cabe estacar que la próxima jornada ya será en formato Concentrado, el cual se desarrollará del 16 al 23 de noviembre próximo.
De esta manera y en la zona Campeonato, Buenos Aires le ganó 34 a 21 a Cordobesa; Rosario se impuso 39 a 21 a Tucumán, mientras que Santafesina derrotó 79 a 7 a Alto Valle y Salta le ganó a Cuyo 17 a 12.
El domingo 16 Los Mayuatitos visitarán a Tucumán, desde las 9.