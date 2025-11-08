PUBLICIDAD

8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
"Primer Congreso Nacional de Educación Física en la Montaña"
feria mundial de shangai
reforma laboral de Milei
Franco Colapinto
Javier Milei
cerrillos
Deportes

Gran Premio de Brasil: Colapinto saldrá a la pista con una doble y exigente prueba

Se corre el sprint (a las 11) y la clasificación (a las 15) en Interlagos.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 06:34
Con una doble y entretenida propuesta continúa hoy el Gran Premio de Brasil, que tiene como protagonista al argentino Franco Colapinto, se disputa en Interlago y corresponde a la continuidad del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La primera propuesta será a las 11, cuando se ponga en marcha la carrera sprint, que ya pone en juego en puntos clave para la lucha por el título.

Luego, desde la 15, se largará la clasificación para definir los puestos desde la carrera principal, que se correrá el domingo a las 14.

Ayer, en las primeras salidas a la pista, Colapinto terminó 16º en la pruebas libres y también en la clasificación para el sprint.

"La Qualy fue complicada -analizó-, los viernes me están costando últimamente. Hay que intentar trabajar y volver mañana, a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar", analizó el pilarense ayer tras bajarse del Alpine.

