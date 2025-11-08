Cerrillos celebró los 28 años de Fundacer, una historia de educación, solidaridad y sueños

Días atrás, la fundación Fundacer cumplió 28 años de trayectoria, y lo festejó con un emotivo acto encabezado por su fundador y director, el profesor Carlos González, acompañado por el vicegobernador Antonio Marocco, la diputada nacional Yolanda Vega, la supervisora Ximena Fernández y el director de Turismo y Cultura, Matías Romero.

El clima fue ameno y familiar. La banda de música del Servicio Penitenciario interpretó marchas y diferentes melodías, mientras delegaciones de distintas escuelas se acercaban con estandartes y aplausos. Pero el momento más simbólico llegó con la inauguración de un mural en el pasaje Macaferri, diseñado por los estudiantes de 3º y 5º año del Instituto Fundacer, como homenaje al legado de su institución.

De una idea solidaria a una escuela modelo

Corría 1997 cuando Carlos González, por entonces docente y exdiputado provincial, decidió transformar la preocupación por las necesidades sociales en acción. Argentina atravesaba una de esas crisis que dejan huellas profundas, y los barrios de Cerrillos no eran la excepción. Así nació Fundacer, una fundación pensada para tender la mano a los sectores más golpeados.

González, oriundo de Tartagal, había llegado a Salta en 1965 para estudiar en la Facultad de Ciencias Naturales. Se graduó luego como profesor de Matemáticas y dedicó su vida a la educación. Primero en Rosario de Lerma, luego en Cerrillos, donde formó parte del histórico colegio “Pacto de los Cerrillos” (ex-Bloa), creado en 1973. Su pasión por enseñar y su vocación política lo llevaron a ser intendente en 1983 y diputado en 1995.

Pero fue con la creación de Fundacer, en 1997, cuando su compromiso encontró forma y futuro. En 1998, el Ministerio de Educación reconoció oficialmente la institución, que pasó a llamarse Instituto de Nivel Inicial 8.182 “Fundacer”, con apenas 55 niños en su primera promoción.

Una historia que sigue creciendo

Hoy, después de tantos años aquella pequeña sala de pre-jardín se convirtió en una institución educativa integral, con niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario, y centenares de alumnos que día a día llenan sus aulas de vida y aprendizaje.

La Fundación no solo educa, también acompaña, contiene y promueve oportunidades. A lo largo de estos años, impulsó programas deportivos, laborales, recreativos y sociales.

Fundacer es hoy sinónimo de perseverancia. No nació grande, se hizo grande trabajando, con el empuje de sus docentes, el apoyo de las familias y el compromiso de su fundador. En cada aula, en cada mural, en cada acto escolar, late la misma convicción que hace casi tres décadas: que la educación transforma.