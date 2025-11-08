Finalizaron los trabajos de emergencia en la ruta nacional 16

Vialidad Nacional Salta informó que concluyeron los trabajos de emergencia sobre la ruta 16, a la altura del kilómetro 629, en el tramo comprendido entre Talavera y Tolloche. Las tareas se llevaron a cabo luego del colapso de una alcantarilla que atravesaba la calzada, situación que había afectado la normal circulación vehicular.

Los trabajos estuvieron a cargo de los equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal e incluyeron la reposición de una nueva alcantarilla, la limpieza integral del sector y la posterior colocación de la carpeta asfáltica, con el objetivo de garantizar la seguridad y estabilidad de la vía.

Con la finalización de las obras, el tránsito quedó restablecido con normalidad en ambos sentidos. Desde el organismo nacional recordaron a los conductores la importancia de respetar las señales viales, mantener una velocidad prudente y conservar la distancia de seguridad entre vehículos, especialmente en los tramos cercanos a zonas urbanas.