PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
9 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Argentino Juvenil de rugby
Editorial
Torneo Regional de Rugby
Argentina - Primera Nacional
relatos de salta
gastos primarios
Argentino Juvenil de rugby
Editorial
Torneo Regional de Rugby
Argentina - Primera Nacional
relatos de salta
gastos primarios

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Oktober Fest: Salta celebró su fiesta de la cerveza

Con música en vivo, gastronomía y más de 20 cervecerías artesanales, la gente disfrutó en el Paseo Ameghino.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 01:46
Una fiesta a pura cerveza y compartiendo con amigos. Pablo Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El espíritu alemán volvió a copar Salta. Anoche, el Paseo Ameghino se transformó en el epicentro de la celebración cervecera más esperada del año: el Oktober Fest 2025, una propuesta organizada por productores locales y acompañada por el Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta.

Decenas de personas disfrutaron de bandas en vivo, food trucks, puestos de cerveza artesanal, gin y fernet, además de un ambiente familiar que combinó música, sabores y encuentros.

El Tribuno realizó una transmisión en vivo desde el lugar y mostró cómo, desde temprano, la gente colmó el paseo Ameghino y Balcarce, disfrutando de las distintas variedades de cerveza y gastronomía. A pesar del aire fresco, el público se mantuvo animado y participó en entrevistas espontáneas. Lulú, Ramiro y Andy, tres amigos que asistieron juntos, contaron entre risas: "La cerveza negra es la mejor, tiene ese sabor a café tostado y más cuerpo. Siempre la tomamos con amigos y buena música… y con maní o pochoclo salado, como debe ser".

Uno de los organizadores, Leandro González, explicó que esta fue la octava edición del Oktober Fest salteño: "Empezamos en 2017 junto al consulado de Alemania. Este año lo pasamos a noviembre por las elecciones, pero el espíritu es el mismo: celebrar la cerveza artesanal, la gastronomía y la música local".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD