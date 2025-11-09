Oktober Fest: Salta celebró su fiesta de la cerveza

El espíritu alemán volvió a copar Salta. Anoche, el Paseo Ameghino se transformó en el epicentro de la celebración cervecera más esperada del año: el Oktober Fest 2025, una propuesta organizada por productores locales y acompañada por el Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta.

Decenas de personas disfrutaron de bandas en vivo, food trucks, puestos de cerveza artesanal, gin y fernet, además de un ambiente familiar que combinó música, sabores y encuentros.

El Tribuno realizó una transmisión en vivo desde el lugar y mostró cómo, desde temprano, la gente colmó el paseo Ameghino y Balcarce, disfrutando de las distintas variedades de cerveza y gastronomía. A pesar del aire fresco, el público se mantuvo animado y participó en entrevistas espontáneas. Lulú, Ramiro y Andy, tres amigos que asistieron juntos, contaron entre risas: "La cerveza negra es la mejor, tiene ese sabor a café tostado y más cuerpo. Siempre la tomamos con amigos y buena música… y con maní o pochoclo salado, como debe ser".

Uno de los organizadores, Leandro González, explicó que esta fue la octava edición del Oktober Fest salteño: "Empezamos en 2017 junto al consulado de Alemania. Este año lo pasamos a noviembre por las elecciones, pero el espíritu es el mismo: celebrar la cerveza artesanal, la gastronomía y la música local".