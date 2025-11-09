PUBLICIDAD

9 de Noviembre, Salta, Argentina
Argentino Juvenil de rugby
Editorial
Torneo Regional de Rugby
Argentina - Primera Nacional
relatos de salta
gastos primarios
Policiales

Ritual: los amigos quemaron su moto en el cementerio

El joven había recibido dos disparos el 22 de septiembre y falleció el 3 de noviembre, internado. Tenía antecedentes por robo y tenencia de armas.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 01:46
Ritual tumbero en un campo santo.
Un episodio inusual se registró en el cementerio de La Plata cuando, durante el funeral de Tiziano Benjamín Videla, un adolescente de 15 años que había muerto tras recibir dos disparos, sus allegados incendiaron una moto junto a su lápida. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, los presentes arrojaron una moto sobre la tumba del adolescente y la prendieron fuego. El particular entierro se desarrolló en el contexto de un "ritual tumbero" que incluyó una caravana de motos, aceleraciones y disparos al aire.

En el marco del funeral, alrededor de veinte allegados llegaron al cementerio en caravana, realizando contraexplosiones con los escapes de las motos y bocinazos como parte de un ritual de despedida.

El video muestra la motocicleta encendida en llamas mientras suena música de fondo y los presentes bailan alrededor. El vehículo ardió por completo bajo un árbol, a pocos metros de otras sepulturas, según detalló el personal del cementerio a Nova.

Los trabajadores del cementerio señalaron que, si bien no es extraño encontrar velas, muñecos u otros objetos vinculados a rituales, es la primera vez que se registra un episodio así.

Tiziano Videla tenía antecedentes por robo, encubrimiento y tenencia de armas. Había sido herido en la esquina de 45 y 141, donde las fuerzas de seguridad hallaron un revólver calibre .32 y una vaina servida de 9 milímetros, lo que reforzó la hipótesis de un posible enfrentamiento armado.

El adolescente quedó parapléjico por una lesión medular, permaneció varias semanas internado y murió el 3 de noviembre.

 

